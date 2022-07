L'autoroute A7 brièvement coupée après un suraccident

En tout début d'après-midi ce dimanche 3 juillet, le trafic sur l'autoroute A7 a été réduit. En cause : l'accident entre deux voitures, puis un troisième véhicule qui est venu percuter les deux autres.

Aucun blessé grave n'est à déplorer. Cinq hommes entre 20 et 35 ans ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Cavaillon. Les faits se sont déroulés en début d'après-midi ce dimanche 3 juillet sur l'autoroute A7 en direction de Lyon au niveau de la commune de Cavaillon. Deux véhicules sont entrés en collision puis un troisième est venu percuter les deux premiers. L'axe routier a connu un ralentissement pendant une trentaine de minutes, le temps de l'intervention des pompiers et du déblayage.