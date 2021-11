L'autoroute A7 coupée près de Montélimar après un grave accident

L'accident entre une camionnette et un poids s'est produit à hauteur de Savasse sur l'autoroute A7. Les secours doivent poser un hélicoptère pour secourir un jeune de 15 ans.

L'autoroute A7 a dû être coupée dans la Drôme dans le sens de circulation Marseille-Lyon après un accident. Vers 12h30, une camionnette de maintenance travaux publics a percuté l'arrière d'un poids-lourd.

Un jeune de 15 ans est grièvement blessé. L'hélicoptère du SAMU 26 est appelé pour le transporter vers un hôpiatl. L'autoroute a été coupée pour permettre à l'appareil de se poser et aux secours d'intervenir. Le conducteur de la camionnette est lui plus légèrement blessé, transporté sur l'hôpital de Montélimar. Le chauffeur du poids-lourd est indemne.

Dans un communiqué, Vinci Autoroutes précise que "cet événement engendre un bouchon de 6,5 km en direction de Lyon et un ralentissement de 2,5 km en direction de Marseille." Entrée déconseillée et sortie conseillée à tous les véhicules à l’échangeur de Bollène n°19. Entrée interdite à tous les véhicules et sortie obligatoire aux voitures à Montélimar Sud-Pierrelatte n°18.