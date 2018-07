Un camion est en feu ce mercredi sur l'Autoroute A7 entre Avignon Nord et Avignon Sud. L'autoroute est fermée dans les deux sens. Les pompiers interviennent en ce moment.

Avignon, France

L'autoroute A7 est fermée entre Avignon Nord et Avignon Sud à la suite d'un accident.

Un camion a traversé le terre plein central, il a pris feu, ainsi qu'une voiture, les incendies sont éteints. Les pompiers sont sur place.

Un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé de chaque côté de l'accident. L'entrée sur l'autoroute A7 est interdite et la sortie obligatoire à Avignon Nord (N° 23) et Avignon Sud (N°24). En direction du sud, il est conseillé de privilégier les autoroutes A9 et A54

#A7 autoroute coupée dans les 2 sens de circulation. En dir° de Lyon : entrée interdite et sortie obligatoire à Avignon Sud (n°24). En dir° de Marseille : entrée interdite et sortie obligatoire à Avignon Nord (n°23). Ecoutez @Radio1077 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 18, 2018