L'autoroute A8 coupée cette nuit après un accident avec un poids lourd

L'autoroute A8 est restée coupée ce mercredi dans le sens Aix - Italie entre les échangeurs Nice Est et Roquebrune Cap Martin suite à un accident impliquant un poids lourd qui a pris feu. La circulation a pu reprendre sur la voie de gauche.

L'accident s'est produit vers 2h15 juste après l'échangeur Nice centre (sortie 55) en direction de l'Italie. Un camion est impliqué et a pris feu. De nombreux engins de pompiers sont mobilisés et le temps de l'intervention l'autoroute A8 est restée coupée dans le sens Aix-en-Provence - Italie, entre les échangeurs Nice Est et Roquebrune Cap Martin. La circulation a pu reprendre sur la voie de gauche depuis 4h.