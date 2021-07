L'autoroute A8 coupée à Mandelieu après un carambolage : suivez la situation en direct

Un grave accident de la route a provoqué un incendie sur l'A8 ce mercredi après-midi. L'autoroute est coupée et devrait le rester un moment. Le bilan humain n'est pas encore connu. Suivez en direct les dernières informations.

Un grave accident de la route s'est produit ce mercredi en tout début d'après-midi sur l'Autoroute A8, à la limite du Var et des Alpes-Maritimes, en direction d'Aix-en-Provence. Ce carambolage occasionne des bouchons et surtout la coupure de l'Autoroute A8.

Les dernières informations en direct :

15h00 : L'A8 est coupée dans les deux sens au niveau de Mandelieu, en direction d'Aix. La sortie 41 Mandelieu-Est est obligatoire et en direction de Nice : sortie 38 Fréjus-Ouest obligatoire. L'Autoroute devrait être coupée pendant au moins deux heures.

14h40 : Le bilan pourrait être lourd. Ce carambolage implique un poids lourd et plusieurs voitures.

14h30 : Selon les premières informations des pompiers et de Vinci, vers 13h50 un poids lourd aurait dévié de sa trajectoire, traversé le terre-plein central et fini à contre-sens au niveau de Mandelieu. Le choc a eu lieu au kilomètre 152 de l'A8 au niveau Aix vers Italie. Un départ de feu a été constaté par la suite, feu de végétations, ce qui fait craindre un incendie qui pourrait s'embraser. Une quarantaine de pompiers sont sur place et ont fait appel à un hélicoptère bombardier d'eau.