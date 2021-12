Coupure de l'A8 dans les deux sens de circulation

Un accident de la route provoque des embouteillages ce mardi 7 décembre sur l'A8 entre Villeneuve-Loubet et Antibes. L'autoroute est coupée dans les deux sens depuis environ 16h et pour une durée indéterminée. Les bretelles d’entrées N° 46 (Villeneuve-Loubet Plage) et 47 (Villeneuve-Loubet) en direction d’Aix, et la bretelle d’entrée N° 44 (Antibes Est) sont également fermées.

Des matières dangereuses

Un fourgon qui transporte des bouteilles contenant des matières dangereuse a eu un accident. Les secours sont sur place pour intervenir.