L'autoroute A84 coupée dans le sens Caen-Rennes après un accident

La neige et la pluie ont compliqué la circulation sur les routes du Calvados, de l'Orne et de la Manche. Sur l'autoroute, plusieurs accidents ont eu lieu ce dimanche matin. Deux personnes ont été blessées, dont une conductrice qui aurait été percutée par un autre véhicule.

La circulation est extrêmement compliquée sur l'autoroute A84 entre la Manche et la Calvados. Plusieurs accidents se sont produits ce matin, dont le plus grave vers 8h30 dans le sens Caen-Rennes, à hauteur de Saint-Ouen-des-Besaces. Une conductrice serait descendue de sa voiture et aurait été percutée par un autre véhicule.

Selon les pompiers, cette femme de 23 ans est gravement blessée. Deux autres personnes ont été plus légèrement touchées, sans que l'on sache dans quelles circonstances. L'autoroute A84 a été coupée dans le sens Caen-Rennes pour permettre à l'hélicoptère de la Sécurité civile de la Manche d'évacuer la conductrice blessée. La circulation n'a pas été coupée dans l'autre sens (Rennes-Caen), mais elle se fait sur une seule voie.

D'après la préfecture du Calvados, la conductrice blessée a finalement été transportée au CHU de Caen par la route, puisque l'hélicoptère n'aurait pas pu se poser à cause de la météo.