L'autoroute A89 coupée en Corrèze, entre Egletons et Tulle, après un accident de camion

Accident et bouchon en Corrèze ce mercredi matin (image d'illustration)

Un accident impliquant un poids lourd s’est produit ce mercredi vers 6 heuressur l’autoroute A89, entre les échangeurs d’Egletons (n°22) et de Tulle (n°21), en direction de Brive-La-Gaillarde.

Cet évènement entraîne des perturbations de la circulation dans le secteur avec une coupure de l’autoroute A89 en direction de Brive-La-Gaillarde. On recensait déjà 3 kilomètres de bouchon vers 7h30.

Des mesures de gestion du trafic suivantes ont été mises en œuvre, pour permettre aux conducteurs circulant en direction de Brive-La-Gaillarde de contourner cet événement, la sortie est notamment obligatoire et l’entrée interdite à Egletons (n°22).

Cet accident, dont on ignore les causes et les circonstances précises pour l'instant, n'a pas fait de blessé.