L'autoroute A89 coupée en Dordogne après un accident

L'autoroute A89 est en partie coupée ce mercredi soir en Dordogne. Les deux voies dans le sens Bordeaux-Lyon sont neutralisées à partir de Saint Astier. La sortie est obligatoire et l'entrée est fermée.

ⓘ Publicité

Véhicule en contre-sens

Selon les premiers éléments des gendarmes, un accident a eu lieu sur l'autoroute au niveau de Razac-sur-l'Isle et Coursac vers 21h30 entre un véhicule utilitaire et une voiture. L'un des deux a pris l'A89 à contre-sens et a percuté un autre véhicule de face. Les forces de l'ordre se rendent sur place. Les patrouilleurs de l'autoroute n'y sont pas encore.

22h30 : La conductrice de la voiture est blessée, incarcérée dans son véhicule.