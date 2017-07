PHOTO - L'autoroute A9 coupée à Narbonne, un poids-lourds en feu

Le trafic est stoppé dans les deux sens sur l'A9 ce mardi matin, après un accident de semi-remorque au niveau de Narbonne (Hérault).

La fumée noire est impressionnante ce mardi matin au dessus de l'A9, près de Narbonne. Un poids-lourd s'est couché sur l'autoroute en milieu de matinée, dans le sens France-Espagne, entre Narbonne-Est et Narbonne-Sud (sorties 37 et 38).

Le véhicule a pris feu, et l'épaisse fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Le trafic a été coupé dans les deux sens de circulation, ce qui engendre des kilomètres de bouchons, sur cet axe très fréquenté pendant les vacances.

En venant de Perpignan, il est conseillé de sortir dès Leucate ou Sigean (sorties 40 et 39) et d'emprunter l'ancienne Nationale 9. Pour les véhicules arrivant de Béziers et Montpellier, sortie obligatoire à Béziers-ouest.