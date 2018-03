#A9 Accident impliquant 3 poids lourds après Le Boulou (n°43), dir° Espagne. Bouchon=3,5 km.

➡️ Sortie obligatoire (voitures uniquement) et entrée interdite à Perpignan sud (n°42) et Le Boulou.

➡️ Sortie conseillée et entrée déconseillée à Perpignan nord (n°41).