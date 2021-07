L'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, coupée pendant près d'une heure à cause d'un feu de forêt

L'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, a été coupée pendant près d'une heure ce samedi après-midi à cause d'un feu de forêt. Il s'est déclaré à hauteur de Moux, village à l'ouest de Lézignan Corbières dans l'Aude.

L'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, a été coupée pendant près d'une heure ce samedi 24 juillet à hauteur de Moux, dans l'Aude. Un important feu de forêt s'est déclaré en début d'après-midi suite à un incendie sur l'autoroute. 10 hectares de végétation ont brûlé.

D'importants moyens sont engagés pour maîtriser les flammes. 150 sapeurs-pompiers audois sont sur place, appuyés dans les airs par un avion Dash et quatre Canadair. 60 pompiers venus de Haute-Garonne, du Tarn et de l'Ariège arrivent en renfort, comme un second Dash.

D'après la préfecture de l'Aude, trois Canadair supplémentaire et trois colonnes de pompiers d'autres départements devraient venir renforcer le dispositif.

La circulation toujours perturbée sur l'A61

Si l'autoroute est rouverte depuis 15h, la circulation est encore ralentie à cause des fumées de l'incendie dans le secteur de l'incendie. La préfecture conseille d'emprunter la sortie 24 dans le sens Toulouse-Narbonne et la sortie 25 dans le sens Narbonne-Toulouse pour éviter le secteur, où la circulation est chargée en ce week-end de départs en vacances. Bison Futé a classé la journée en rouge dans le sens départs, en orange pour les retours.