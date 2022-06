L'Autunois Morvan privé d'électricité ce dimanche

Une panne est en cours depuis environ 4 h du matin sur le réseau électrique dans le quart nord-ouest du département de la Saône-et-Loire, et en particulier dans le secteur de l’Autunois Morvan. L’alimentation électrique est coupée pour une partie des habitants de ces secteurs et une partie des réseaux téléphoniques est inopérante.

Mobilisation des secours, des agents Enedis et des autorités

Les opérateurs RTE et Enedis sont mobilisés pour rétablir l’alimentation électrique au bénéfice des 2.000 foyers impactés. Les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité intérieure sont également mobilisées. Le centre opérationnel départemental a été activé par le préfet de Saône-et-Loire.

Que faire en cas d'urgence ?

En cas d'impossibilité à joindre les secours ou les forces de l’ordre via votre téléphone portable, tentez d’utiliser vos téléphones fixes. En cas d’urgence, vous pouvez vous rendre dans la caserne de pompiers, les commissariats de police et casernes de gendarmerie les plus proches de votre domicile, où des permanences sont assurées.