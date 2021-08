L'Auvergne, ou le paradis des les camps scouts

Plus d'une centaine de camps "Scouts et guides de France" se déroulent en Auvergne cet été, dont 56 dans le Puy-de-Dôme. Pour les organisateurs comme pour les jeunes vacanciers, la région correspond en tout point à l'ADN du scoutisme.

Depuis le début de l'été, ça n'arrête pas : les scouts débarquent en Auvergne par centaines. Nature, grands espaces, climat... Notre région serait-elle faite sur-mesure pour ces camps ?

À eux seuls, les Scouts et guides de France ont déclaré 8 séjours dans le Cantal, 15 dans l'Allier, 31 en Haute-Loire et... 56 dans le Puy-de-Dôme ! À la base d'Aschald, proche de Bromont-Lamothe, ils sont 80 jeunes sur place.

La base d'Anschald, verte et spacieuse, accueille une centaine de scouts tout au long de l'été. © Radio France - © Romane Brisard

"Un terrain de jeu idéal" pour les organisateurs

Premier atout de la base d'Anschald : ses grands espaces et sa verdure en font "un terrain de jeu idéal pour le scoutisme", estime Jeanne. Depuis le mois de février, cheftaines et chefs n'arrêtent pas de solliciter cette Riomoise de 27 ans, qui accueille et encadre des camps dans sa région.

Les scouts d'Anschald en pleine "tech", sorte de baseball revisité à façon scouts. © Radio France - © Romane Brisard

Création de vaisselier, de tables, soirées au bord du feux, jeux en plein air.... "Ici, on peut tout faire", résume Arthur, chef scout depuis trois ans.

L'Auvergne, paradis des scouts ? La réponse est oui, selon Jeanne et Arthur. Copier

"L'endroit parfait" pour les plus jeunes

À la base d'Anschald, on se réveille au chant du coq et face à un panorama exceptionnel. Un cadre qui plaît aussi beaucoup du côté des jeunes vacanciers : originaires de Vincennes (Val-de-Marne), le groupe des 11-14 ans ne se lasse pas d'ouvrir les yeux face à la Chaîne des Puys.

L'Auvergne, paradis des scouts ? C'est aussi un oui pour les jeunes vacanciers de la base d'Anschald. Copier

Plusieurs scouts ont décidé de planter leur tente face à la Chaîne des Puys. © Radio France - © Romane Brisard

Même chose pour les "temps spirituels" : lorsque le temps le permet, certaines messes se célèbrent dans la nature.