L'avenir de l'usine d'incinération du Pays de Montbéliard en débat au tribunal administratif

Le tribunal administratif de Besançon rendra sa décision vendredi concernant l'usine d'incinération du Pays de Montbéliard . L'audience s'est tenue ce mercredi, en présence de la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, et du président de l'agglomération Charles Demouge. Le préfet du Doubs demande la suspension de la convention de délégation de service public, signée entre l'agglomération et l'entreprise Valest, qui doit rénover et moderniser l'usine. Le Tribunal va devoir répondre à deux questions majeures.

Légal ou pas ?

Selon le représentant de l'État, les règles de mise en concurrence n'ont pas été respectées. Il pointe des irrégularités dans la procédure. Selon le préfet, ce que Pays de Montbéliard Agglomération a signé avec Valest ne correspond pas aux objectifs de départ. "Ce n'est pas parce que quelque chose est ouvert à la négociation, qu'on peut faire tout et n'importe quoi", lance Me Blanchard, l'avocat du préfet du Doubs.

Il se base notamment sur le rapport de la chambre régionale des comptes , selon lequel on passait d'un projet de 87,3 millions d'euros, à 105 millions d'euros. Pour l'avocat de PMA, Me Zimmer, ce premier chiffre n'était qu'une estimation, et tout ce qui a été négocié avec l'entreprise l'a été de façon légale. "L'estimation était indicative", avance-t-il, "on ne peut pas dire qu'on a modifié un périmètre, quand le périmètre n'existe pas". Si le tribunal va dans ce sens, c'est la fin de l'histoire

Et après ?

Si le tribunal administratif considère qu'il y a un motif légal légitime pour suspendre la convention de délégation de service public, il se pose alors une seconde question : celle de l'intérêt général de suspendre une procédure déjà bien avancée. Question soulevée par les avocats de PMA et Valest, et posée à plusieurs reprises par la présidente du Tribunal.

En effet, le contrat est en vigueur, er des commandes sont déjà passées. "7 millions d'euros sont en jeu", dit l'avocat de Valest, qui s'interroge à la barre sur les motivations de la préfecture. "On ne peut pas laisser les personnes publiques mener des négociations de la sorte", répond Me Blanchard, l'avocat du préfet du Doubs, qui accuse l'agglomération d'avoir "tordu les textes".

