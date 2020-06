L'avenir de la fonderie fonte réside-t-il dans l'abandon de la fonte ?

La réunion du PDG de Liberty House avec les syndicats a eu lieu ce jeudi. Plusieurs annonces ont été faites et notamment sur l'engagement d'une expertise concernant la fonderie fonte. Une étude de 3 mois va être menée. Le but ? Savoir comment reconvertir l'usine pour la sauvegarder.

Perpective négative du marché du diesel, effondrement des commandes pendant la crise du COVID-19 et discussions complexes avec Renault. La fonderie fonte pourrait bientôt voir ses activités radicalement changer. Sanjeev Gupta, le PDG de Liberty House s'y engage. Il a annoncé la création d'un comité d'expertise chargé d'explorer les pistes de diversification de la filière fonte. L'objectif est d'inviter des experts de l'industrie, des politiques, des salariés à trouver de nouvelles perspectives pour l'usine.

Ces derniers mois les commandes ont chuté de près de 75%. Sanjeev Gupta s'est donc montré ouvert à de nouvelles possibilités : "La récente crise du secteur automobile a rendu la fonderie non viable dans sa forme actuelle." La diversification des clients de l'usine (pour sortir du giron de Renault qui peine aujourd'hui à remplir le carnet de commande de la filière fonte) est à l'étude. Autre hypothèse sur la table : le développement de la plasturgie ou encore la redirection vers une plus large part de production d'aluminium (alors que cette filière est de plus en plus demandée sur le marché automobile).

Des annonces qui rassurent mais des questions en suspens

L'annonce rassure, au moins à court terme, les salariés. Durant les trois mois de cette expertise, la direction assure que les salaires seront versés aux salariés. Une "bonne nouvelle" pour Thierry Waye, représentant CGT de la filière fonte. En revanche ce dernier souhaite obtenir des garanties que toutes ces mesures seront mises en oeuvre "Nous souhaitons que Monsieur Gupta s'engage par écrit et personnellement à nous payer et à vraiment utiliser cette expertise".

Un deuxième rendez-vous a eu lieu dans l'après midi avec les représentants de la filière aluminium. Là encore des annonces ont été faites. Sanjeev Gupta s'engage à développer la culasse HR-10. Cette culasse est aujourd'hui demandée par Renault, car plus légère et donc plus adaptable aux nouveaux moteurs moins polluant. Un investissement qui devrait couter près de 5 millions d'euros. Pour Jean-Philippe Juin, délégué CGT à l'aluminium "C'est une bonne nouvelle mais il faut qu'il les mette réellement sur la table. De l'argent, ils en ont déjà promis par le passé sans qu'il n'arrive".

De la même manière que pour la filière fonte, les salaires seront assurés pour les prochains mois alors que des incertitudes persistaient sur les versements du mois de juin. Les salariés de la fonderie aluminium avaient repris les chemins de l'usine à l'inverse de leur collegues de la fonte qui sont toujours au chômage partiel.

Une assemblée générale des salariés est prévue ce vendredi sur le site. Depuis la semaine dernières les salariés de la filière fonte bloquent le magasin de l'usine pour empêcher les expéditions, ils devraient décider de continuer ou non ce blocage à l'occasion de l'assemblée