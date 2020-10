Le tribunal administratif de Toulouse doit statuer ce jeudi matin sur l'avenir du zoo des 3 vallées. Le parc animalier qui abrite plus de 400 animaux près de Castres est sous le coup d'une fermeture administrative ordonné vendredi par la ministre de la Transition écologique en personne.

L'avenir du zoo des 3 Vallées se joue ce jeudi devant le tribunal administratif de Toulouse. Le parc animalier de Montredon-Labessonnié près de Castres dans le Tarn est fermé depuis vendredi sur ordre de la ministre de la Transition écologique, à cause de "manquements sanitaires graves et répétés" qui "mettent en danger les animaux et le personnel" selon le compte Twitter de Barbara Pompili.

Le zoo tarnais compte plus de 400 animaux. La SARL du parc zoologique des 3 vallées a déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Toulouse. Le référé liberté "permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale si l'administration y porte atteinte de manière grave et illégale. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. Sa décision peut-être contestée devant le Conseil d'État." L'audience se déroule ce jeudi à 10h.