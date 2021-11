L'aventure touche à sa fin entre Gisors et la Bibliothèque nationale de France pour son pôle presse

Les quelque 300.000 titres de presse trouvent refuge en Picardie, à Amiens. La Bibliothèque nationale de France (BNF) l'a annoncé ce mercredi. En septembre 2020, 72 villes avaient répondu à cet appel à projet lancé par la BNF. Parmi elles, Rouen, Le Havre, Caen mais aussi Gisors en Normandie. La ville de 12.000 habitants de l'Eure était à deux doigts de remporter la mise.

"Une belle aventure"

"Il y a zéro aigreur, ce sont les règles du jeu. On a été déjà très loin, dans le trio final. Et même si évidemment on a gagné et qu'on a mis toute notre énergie pour cela, pour nous c'est très valorisant d'être aller aussi loin dans le concours pour une ville de 12.000 habitants comme Gisors, porté par le département de l'Eure, un département rural", commente sur France Bleu Normandie, Alexandre Rassaërt, le maire de Gisors.

Un vaste terrain avait été identifié, proche du centre-ville et de la gare. Une quinzaine d'hectares. Le conservatoire national de la presse aurait été un bâtiment de 15.000 m², 15 mètres de hauteur pour un montant de 90 millions d'euros. Il aurait permis de conserver dans la ville euroise près de 300.000 titres de presse.

Gisors est surtout le berceau familial de Frédéric Passy, journaliste et premier Prix Nobel de la paix en 1901. Le signal envoyé aurait été fort. "On était vraiment des challengers dans cette compétition aux côtés de métropoles. On a défendu ce projet. On a fait un beau travail collectif. Et on a la capacité d'attirer des projets intéressants. C'était une belle aventure, avec les équipes de la BNF avec qui, je l'espère, on pourra continuer de travailler", conclut le maire de Gisors. L'appel est lancé.