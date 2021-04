L'Aveyronnais Mathias Echène attend le verdict de son procès à Hong-Kong

Après un long procès, Mathias Echène attend son verdict à Hong-Kong. L'Aveyronnais a déjà passé plus de trois ans dans les prisons de Bali et de Hong-Kong.

Après deux ans dans une prison indonésienne, après une année dans une geôle à Hong-Kong, Mathias Echène attend le résultat de son procès. Les juges de Hong-Kong devraient trancher dans la journée de ce 7 avril. L’homme d’affaires est accusé par des associés chinois d’escroquerie depuis des années à propos de la construction d’un hôtel à Bali. Il avait été libéré début novembre pour participer à son procès qui a débuté le 23 novembre. Pendant tout le temps qu’a duré l’audience, il a clamé son innocence.

Retour en France s'il est acquitté

Mardi, 6 novembre, Mathias Echène a fait ses valises, une nouvelle fois. Avec deux options. Soit il est acquitté et alors il prend l’avion pour Paris au plus vite. Il dit alors "ce sera les retrouvailles avec mes trois enfants". Il pense même à son retour à Rodez pour y voir sa famille dès qu’il le pourra. Si ce n’est pas le cas, si l’homme d’affaires est condamné, il va falloir encore attendre. Mathias Echène sera à nouveau incarcéré et alors on connaîtra le 14 avril sa peine. En effet, avec le droit anglo-saxon, en vigueur à Hong-Kong, la peine est dissociée du verdict.

Procès au long cours

En tout cas, après ce procès au long cours, qui s’est déroulé en plusieurs étapes avec des débats très denses et de nombreux témoins, tout le monde est extrêmement prudent. Selon la loi de Hong-Kong, il ne faut absolument pas parler du procès, c’est même illégal. Et on se souvient aussi que cette affaire est diplomatiquement très tendue. L’extradition vers Hong-Kong de Mathias avait été désapprouvée de manière très ferme par le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il y a un an et demi.