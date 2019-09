L'aveyronnais Mathias Echène sous le coup d'une extradition, le quai d'Orsay condamne

Aveyron, France

La situation se complique pour l'homme d'affaires aveyronnais Mathias Echène, détenu depuis septembre 2017 en Indonésie pour un différend commercial. Il a participé à un programme de construction de villas haut-de-gamme à Bali, et ses associés chinois l'accusent de fraude. Interpol avait lancé à Hong-Kong une fiche pour demander son arrestation. Mais depuis, l'homme d'affaires aveyronnais crie son innocence.

Ses proches ont appris la nouvelle ce jeudi matin.

Hong-Kong réclamait l'extradition de l'Aveyronnais et le gouvernement indonésien a accédé à la demande aujourd'hui. "Une mesure d'extradition immédiate" selon le Quai d'Orsay. Les avocats de Mathias Echène dénoncent un manquement grave aux règles de droit international. Et cet après-midi, Jean-Yves Le Drian a fait part de son désaccord :

"Je désapprouve cette décision qui a été prise par les autorités indonésiennes sans que nous en ayons été informés et alors que notre inquiétude sur la dégradation de l’état de santé de Mathias Echène était connue." Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères.

Le ministre ajoute être intervenu "à de multiples reprises pour demander que notre compatriote soit hospitalisé afin qu’il accède à des soins adaptés." L'aveyronnais qui en avait appelé à Emmanuel Macron au printemps, avait entamé une grève de la faim qui l'a considérablement affaibli.

à lire aussi En grève de la faim, un Aveyronnais en prison à Bali appelle le président Macron à l’aide

La famille et l'avocate reçues à l'Elysée

Selon nos informations, les proches et l'avocate de Mathias Echène sont reçus ce soir à 18h par les conseillers du Président de la république. Ce soir Jean-Yves le Drian est à Lavaur pour les 20 ans de la Fondation Pierre Fabre.

Le communiqué du ministère des affaires étrangères se conclue ainsi :

"Mathias Echène faisait l’objet d’un suivi particulier de nos services consulaires à Djakarta. Il continuera de bénéficier de tout le soutien et de l’assistance de notre consulat à Hong Kong et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, conformément à la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963."