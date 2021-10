L'avion Toulouse-Rennes ne peut pas se poser, il finit par atterrir à Bordeaux

C'est un trajet qui tourne au cauchemar, pour les passagers d'un vol EasyJet ce samedi matin. L'avion devait partir à 7h45 de Toulouse, pour rejoindre Rennes pour 9 heures. Mais dès le départ, les choses ne se passent pas exactement comme prévu : l'appareil décolle à 9 heures. L'avion prend la direction de la Bretagne, mais arrivé au dessus de Rennes, impossible de se poser en raison des conditions météorologiques. L'avion tourne pendant plus d'une quarantaine de minutes au dessus de la ville, rapporte la journaliste de Radio France à bord, avant d'être rerouté vers Bordeaux, où il se pose un peu avant 12h30. A 13h30, l'avion repart.

A bord, la maman d'une mariée qui a peur d'arriver trop tard à la cérémonie

A bord, Valérie, qui doit marier sa fille aujourd'hui. Avec plusieurs proches, ils sont donc pour le moment bloqués loin de la cérémonie. "On avait des rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticienne ce matin, tout cela est annulé. On n'arrivera peut-être pas suffisamment tôt pour être à la cérémonie de mariage. C'est ma première fille qui se marie, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre."

Cette famille doit participer à un mariage ce samedi, et n'est pas sûr d'arriver à l'heure. © Radio France - Nina Valette

Les mariés, au courant du retard, ne savent pas l'ampleur des désagréments. "On a essayé de les préserver. On a prévenu d'autres proches qui vont essayer d'organiser les choses et repousser si c'est possible de 30 ou 45 minutes la cérémonie, en fonction de notre heure de départ ici."

"La sécurité et le bien être de nos passager est notre priorité", pour EasyJet

De son côté, EasyJet confirme que "le vol EJU7747 Toulouse-Rennes de ce samedi 16 octobre a du dérouter vers Bordeaux du fait de mauvaises conditions météorologiques au dessus de Rennes. L'avion a refait des réserves de carburant à Bordeaux et prévoit de rejoindre sa destination finale des que la situation se sera améliorée. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de nos équipages est notre première priorité."