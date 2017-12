Gray, France

Deux mois après la découverte du corps d'Alexia Daval en partie calciné dans un bois près de Gray en Haute-Saône, l'avocat de la famille estime qu'on devrait en savoir plus d'ici fin janvier 2018. On se souvient que quelques jours après les obsèques de la jeune femme, les avocats avaient affirmé qu'avant la fin de l'année on devrait connaitre le ou les coupables.

Alexia Daval c'est cette jeune femme de 29 ans, portée disparue le 28 octobre 2017 à Gray. Son mari Jonathan avait prévenu les gendarmes en fin de matinée car il ne la voyait pas rentrer de son jogging. Deux jours de recherches, des battues avec 200 personnes, hélicoptère et maître chiens.

D'importants moyens d'investigation ont été déployés, notamment une douzaine de gendarmes qui travaillent exclusivement sur cette enquête.

Je pense que les choses vont se décanter en janvier" Jean-Marc Florand, avocats des parents d'Alexia Daval.

Jean-Marc Florand, l'avocat des parents d'Alexia Daval explique que dans toutes ces affaires criminelles très graves, le juge d'instruction ordonne toute une série d'expertises plus techniques et scientifiques les unes que les autres, et donne des délais relativement courts aux experts. Beaucoup de délais étaient prévus entre 15 décembre et 15 janvier.