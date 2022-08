Chantage à la vidéo érotique : Gilles Artigues, ancien numéro 2 de la Ville de Saint-Etienne, porte plainte

Les révélations du site d'informations en ligne Médiapart prennent une autre ampleur : maître Buffard, l'avocat de Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la Ville de Saint-Etienne va porter plainte ce lundi matin. Une décision qui arrive trois jours après les révélations sur une vidéo érotique qui aurait été filmée à l'insu de Gilles Artigues par l'entourage proche du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau. Des images qui auraient eu pour unique but de faire tomber politiquement Gilles Artigues.

Maître Buffard, après ces révélations, quel est l'état d'esprit de votre client, Gilles Artigues ?

Maître Buffard : "Il est soulagé que l'affaire ait été révélée publiquement. Parce que ça fait des années qu'il subit ce chantage et comme souvent, les gens qui subissent des chantages, il y a un sentiment de culpabilité et une impossibilité de révéler les choses. On n'est pas sûr d'être cru et puis surtout, on n'est pas sûr de pouvoir apporter la preuve que ça s'est véritablement passé.

Maître André Buffard, a été contacté par Gilles Artigues en juillet dernier pour assurer sa défense. © Maxppp - Le Progrès / Maxppp

Et est-ce aussi pour cette raison que Gilles Artigues n'a pas porté plainte dès qu'il a eu connaissance de cette vidéo, en 2016 ? Il ne vous a contacté qu'en juillet dernier pour assurer sa défense...

Gilles Artigues m'a consulté à partir du moment où Mediapart l'a contacté pour l'enquête qui avait pu déterminer la réalité des faits dont il avait été victime. L'enquête était extrêmement bien documentée, il y avait des aveux et des preuves. Donc, Gilles Artigues s'est dit, "Mediapart a pu réunir des preuves, donc je vais pouvoir dire ce qui s'est passé et la justice pourra être saisie", alors que sa crainte [à Gilles Artigues, NDLR], était que, s'il révélait ces faits, personne ne le croirait.

Vous allez porter plainte dès ce lundi auprès du procureur de la République de Saint-Etienne au nom de votre client. Pour quels motifs exactement ?

Il s'avère qu'aujourd'hui Gilles Artigues a été victime d'un guet-apens en bande organisée. Il a été invité dans la chambre d'hôtel d'un de ses collègues, adjoint au maire [selon l'enquête de Médiapart, il s'agirait de Samy-Kéfi-Jérôme, NDLR], en qui il avait toute confiance. Il s'y est rendu et a été invité à boire, ce qu'il ne conteste pas. Et ensuite, il n'a aucun souvenir de la soirée. Il est persuadé qu'il a été drogué. Le lendemain, il s'est retrouvé dans un état anormal. Ensuite, la personne qui a enregistré cette vidéo [il s'agirait toujours de Samy-Kéfi-Jérôme, selon Médiapart, NDLR] ne l'a pas utilisée tout de suite. Il a fallu attendre 18 mois pour qu'il convoque Gilles Artigues chez lui, pour lui montrer la vidéo. A partir de ce moment-là, on lui a dit que s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait, la vidéo serait publiée.

Gilles Artigues vous a donc raconté qu'on l'a fait chanter avec cette vidéo...

Oui, et nous comptons déposer plainte pour chantage et menaces. Il se réserve le droit de donner les détails à la justice, puisqu'elle va être saisie dès demain, lundi. Mais il est clair qu'on a, à de nombreuses reprises, exercé sur lui un véritable chantage, des menaces précises de divulguer cette vidéo sur les réseaux sociaux ou même de la divulguer à son épouse et à ses enfants.

Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la Ville de Saint-Etienne (gauche) et Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne au moment des élections municipales de 2014. © Maxppp - Le Progrès / Maxppp

Gilles Artigues vous a également confié qu'il avait dénoncé ces faits et parlé de la vidéo au maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau...

Il en a parlé au maire dès 2016. Et Gaël Perdriau aurait dû en informer le procureur de la République. Nous allons donc également porter plainte sur ce volet, parce que c'est une obligation de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans la mesure où il est une autorité compétente pour le faire et qu'il avait connaissance de faits délictueux criminels, il lui appartenait de saisir le procureur de la République, ce qu'il n'a pas été fait.

Vous comptez aussi déposer plainte pour détournement de fonds publics...

Oui, parce qu'il est démontré, à travers l'enquête de Médiapart qu'un des auteurs de la vidéo aurait perçu 50 000 euros par le biais de subventions municipales qui avaient été versées à des associations stéphanoises. D'ailleurs, dans l'enquête, ces faits ne sont pas contestés par l'un des auteurs de la machination [Gilles Rossary-Lenglet, NDLR]. Cette utilisation illégale de fonds publics constitue un délit et naturellement, le parquet sera également saisi de cela.

Les journalistes de Médiapart se sont basés sur les révélations de Gilles Rossary-Lenglet, qui s'est confié au site d'investigation en ligne. Il affirme avoir organisé une soirée à Paris pour pouvoir piéger et filmer Gilles Artigues à son insu, avec un escort-boy. Tout aurait été organisé de A à Z avec Samy Kefi-Jérôme, son ex-compagnon et actuel adjoint à l'éducation à la Ville de Saint-Etienne.