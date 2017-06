L'avocat de l'abbé Spinoza veut faire rouvrir l'école l'Angélus de Presly

L'avocat du directeur de l'école L'Angélus, fermée la semaine dernière sur ordre de la préfecture du Cher, a déposé un recours pour la faire rouvrir. Il conteste les accusations de violences et d'agressions sexuelles portées contre son client.

"Personne n'a jamais été victime d'agression sexuelle dans cette école", Me Alexandre Varaut l'affirme d'un ton assuré. L'avocat de l'abbé Spinoza, directeur de l'école L'Angélus de Presly, fermée après plusieurs plaintes de parents, a déposé auprès du tribunal administratif d'Orléans un recours pour obtenir la réouverture de l'établissement. Il s'en explique : "110 enfants ont été déscolarisés du jour au lendemain sur une décision non contradictoire du préfet".

Des témoignages fragiles ?

Dans cette affaire, le procureur de la République de Bourges, Joël Garrigue, a révélé que trois enfants, autrefois scolarisés dans l'établissement, s'étaient plaint de caresses et de massages de la part du directeur, l'abbé Spinoza. Pour Me Varaut, ces témoignages doivent être pris avec précaution : "Vous ne savez de la parole des enfants que ce qu'on veut bien vous en dire, soit une traduction par le procureur de la traduction donnée par les gendarmes de l'impression qu'ont eue les enfants qui sont parfois assez petits. Ca commence à faire beaucoup".

"Une boîte à fantasmes"

Aux accusations de violences et de punitions inappropriées, l'avocat répond : "les parents dans cette école ont fait le choix d'une éducation un peu à l'ancienne. Il y avait des sanctions, des punitions, des colles, mais pas de violence". Il poursuit : "cette affaire, c'est une boîte à fantasmes. Vous avez une école privée, hors contrat, un prêtre en soutane et des enfants à qui l'on fait dire des choses. Venons-en à la réalité des faits, permettons aux uns et aux autres d'en discuter, on s'apercevra qu'il ne s'est rien passé dans cette école qu'il ne se soit passé à des dizaines de reprises depuis des décennies dans tous les pensionnats de France".