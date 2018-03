Cinq personnes sont en garde à vue depuis ce mardi et mercredi à Lyon, elles sont soupçonnées d'être liées à la mort d'un Stéphanois de 29 ans au mois d'octobre dernier. L'avocat de la famille de la victime espère que la piste du règlement de compte est d'ores et déjà écartée.

Saint-Étienne, France

Cinq mois après la mort d'un Stéphanois de 29 ans à Lyon, cinq personnes ont été placées en garde à vue en ce début de semaine. Trois hommes et deux femmes qui pourraient être liées à la mort de cet habitant de Montreynaud à Saint-Etienne. L'avocat de la famille de la victime Maître David Metaxas espère que la piste du règlement de compte est écartée par le parquet de Lyon.

La famille choquée par la piste du règlement de compte

Maître David Metaxas explique que la famille de la victime a été choquée d'entendre parler d'un règlement de compte " c'est quelque chose qui les a choqués parce que leur proche n'avait pas d'antécédent judiciaire, il travaillait, il n'était pas connu pour se livrer à des activités délictuelles [...] ça voudrait dire que les jeunes originaires de Saint-Etienne auraient eu quelque chose à se reprocher où feraient partie du grand banditisme, on est à des années lumières de ça".

Maître David Metaxas explique par ailleurs que la famille du Stéphanois est soulagée après ces arrestations "c'est toujours important pour des victimes de voir que des choses se passent [..] On reste prudents mais ce qui est certain c'est que la famille se sent considérée".

Ce que l'on sait

Les faits remontent au 8 octobre dernier à Lyon. Devant la boite de nuit le Red Room à Dardilly un échange tendu aurait eu lieu entre des Isérois et des Stéphanois. La famille de la victime évoque une demande de cigarette.

Les cinq Stéphanois montent dans leur voiture et quittent le parking de la boîte de nuit. Une course poursuite sur plus de dix kilomètres a alors lieu entre les deux groupes. La voiture des Stéphanois aurait alors été visée par plusieurs tirs. Le conducteur de 29 ans est retrouvé mort dans le véhicule dans le 7e arrondissement de Lyon , ses quatre passagers n'ont pas été touchés par les balles.