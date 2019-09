L'avocat de Patrice Alègre : "Ce n'est pas une demande de libération mais un aménagement de peine"

Ce vendredi, l'avocat de Patrice Alègre dépose à Moulins dans l'Allier une demande d'aménagement de peine. Vingt deux ans pile à la fin de la peine de sûreté qui accompagnait sa condamnation à perpétuité. Patrice Alègre avait été condamné en 2002 pour le viol puis le meurtre de cinq femmes ainsi que le viol et une tentative de meurtre sur une sixième. Sa détention avait en réalité démarré en 1997.

Maître Pierre Alfort insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une demande de remise en liberté mais bien d'un aménagement de peine.

Cela signifie que dans les deux à quatre mois qui viennent plusieurs experts vont rencontrer Patrice Alègre, évaluer son psychisme, sa dangerosité, s'il a changé après 20 ans de détention... Ensuite ils transmettront leurs avis à un tribunal d'application des peines qui dira s'il accepte la demande du tueur en série.

"La question du bien-fondé de cette demande va dépendre exclusivement de rapports psychiatriques et psychologiques et de la sagesse d'un tribunal d'application des peines (...) Il serait alors vraisemblablement placé sous surveillance électronique avec un domicile fixe, des moments de sortie extrêmement limités pour aller travailler et le reste du temps il serait enfermé à son domicile. Il est hors de question - et Patrice Alègre en a conscience - d'une remise en liberté sèche" - Me Pierre Alfort.