L'avocat des 243 ex-salariés de La Halle dénonce "l'angoisse permanente" de ses clients exposés à l'amiante

Il y aura un procès de l'amiante pour 243 ex-salariés du dépôt de La Halle d'Issoudun. Un dépôt fermé cet été suite à l'arrêt de l'activité. En plus de leurs licenciements les salariés avaient appris, médusés, via un rapport de la DIRECCTE qu'ils avaient été exposés à leur insu et pendant des années à la présence d'amiante dans les plafonds de leur lieu de travail.

La majorité d'entre eux avait donc décidé de déposer plainte pour faire reconnaître un préjudice d'anxiété. En cause l'angoisse de vivre en sachant qu'on a été exposé, parfois pendant des années, à cette substance cancérigène.

Ce mardi matin le tribunal des prud'hommes de Châteauroux a donc statué en faveur de la tenue d'un procès le 12 octobre prochain. En raison du nombre très important de plaignants, ce procès se tiendra à la cité du numérique sur le site de l'ancienne usine Balsan.

La crainte de ces anciens salariés, c'est d'avoir respiré de l'amiante et qu'il y ait des conséquences sur leur santé. "On connaît tous les effets extrêmement néfastes et dangereux de l'amiante. Malheureusement, tous ces salariés que je représente ont été amenés à travailler dans un dépôt amianté, du sol au plafond, avec un déplacement de poussières permanent, d'où un risque pour leur santé. Bien entendu, dans l'avenir, parce que l'amiante a court terme ou à long terme, voire à très long terme, peut développer des maladies extrêmement graves." dénonce l'avocat des plaignants, maître Daniel Guiet, qui déplore le manque d'informations de ces clients et l'absence de suivi médical depuis.

Audience exceptionnelle

Face à cette situation l'espoir des anciens salariés est donc la reconnaissance de ce préjudice d'anxiété. Une reconnaissance qui ne peut désormais plus se traduire "malheureusement" selon leur avocat que par une aide financière. Une aide qu'il espère conséquente surtout compte tenu de la situation de ses salariés qui n'ont appris la nouvelle de leur exposition à l'amiante qu'au moment de leur licenciement.

Ces aides dépendront de leur ancienneté, maître Guiet réclame des montant allant de 7500 à 20.000 euros. Ces demandes seront plaidées à l'occasion de l'audience d'octobre prochain.