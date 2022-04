L'avocat des deux frères et de la sœur de Delphine Jubillar est convaincu que Cédric est l'assassin

L'avocat des deux frères et de la sœur de Delphine Jubillar a acquis la conviction que Cédric Jubillar a tué Delphine. Maître Laurent Nakache-Haarfi explique hors micro être convaincu par le travail des deux juges d'instruction toulousaines.

"On a une photographie de ce qui s'est passé"

Cela fait près d'un an que les magistrates ajoutent des éléments au dossier d'instruction de l'affaire Jubillar et selon maître Laurent Nakache Haarfi avocat des frères et de la sœur de Delphine ce "dossier est de plus en plus fourni". Le dernier élément en date, révélé par la presse cette semaine : les lunettes cassées de Delphine retrouvées dans le salon de la maison à Cagnac-les-Mines. Elles accréditeraient l'hypothèse de coups portés le soir de sa disparition. Laurent Nakache Haarfi dit avoir acquis "la conviction que Cédric Jubillar est l'assassin", L'avocat toulousain dit "comprendre désormais la scène du crime", "avoir une photographie de ce qui s'est passée", "une esquisse bien développée" :

Il a dû la surprendre, la frapper, ils se sont bagarré, il a été surpris par l'un des enfants" - l'avocat Laurent Nakache-Haarfi

Cédric Jubillar, "chercheur de trésors"

L'avocat ajoute que l'artisan "sait où cacher un corps", "il est pêcheur, et il est souvent aussi présenté comme un chercheur de trésors par bon nombre de ses proches". La famille n'espère plus qu'une chose : que le corps de Delphine soit retrouvé.

Cédric Jubillar est incarcéré en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse depuis le 18 juin 2021. Il clame son innocence. Ses demandes de remise en liberté sont toutes restées vaines. Son épouse est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020.