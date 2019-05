Grenoble : après la suspension d'un chirurgien pour des manquements "d'une extrême gravité", son avocat contre-attaque

Maître Boulloud, avocat du chirurgien grenoblois visé par une enquête préliminaire pour "mise en danger de la vie d'autrui" et suspendu depuis le 1er mai par le conseil national de l'ordre des médecins, a dénoncé vendredi 10 mai "un lynchage médiatique inouï" contre son client.

Grenoble, France

"Toutes les accusations qui sont portées aujourd'hui, on les conteste." C'est avec la plus grande fermeté que l'avocat du docteur V., Maître Boulloud, a balayé les reproches à l'encontre du chirurgien grenoblois, visé par une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui" et suspendu depuis le 1er mai par le conseil national de l'ordre des médecins.

"Je suis venu sonner la fin de la récréation." - Maître Bernard Boulloud, avocat du docteur V.

Plus de 80 anciens patients du docteur V. ont porté plainte contre lui, l'accusant de les avoir mutilés lors d'opérations ratées ou inutiles. L'avocat grenoblois a accusé les plaignants de mensonges, considérant que "ce n'est pas au nombre de victimes que l'on compte la responsabilité ou la culpabilité de quelqu'un comme ce n'est pas au nombre de témoignage que l'on obtient la vérité". En réponse, il a lancé une salve de plaintes pour diffamation. Tout d'abord à l'encontre des "quatre premières victimes prétendues". Maître Boulloud a également souligné un possible effet de groupe qui aurait poussé certaines victimes à porter plainte.

à lire aussi Un chirurgien grenoblois suspendu pour des manquements "d'une extrême gravité"

Les médias également visés

Les nombreuses victimes n'ont pas été les seules a être chargées par la défense de Maître Boulloud. Certains médias et journalistes ont été visés par des plaintes pour diffamation. L'avocat du docteur V. a évoqué un "lynchage médiatique inouï" dans cette affaire. C'est le cas des directeurs de la publication des journaux L'Express et 20 Minutes pour avoir publié des témoignages de victimes. Un journaliste du Dauphiné Libéré a été visé pour dénonciation calomnieuse après avoir publié le témoignage d'une ancienne patiente, elle aussi visée par la même plainte.

à lire aussi Grenoble : le chirurgien suspendu réclame sa mise en examen pour pouvoir se défendre

Une enquête partiale selon Maître Boulloud

"L'enquête réalisée par la CPAM en 2016 a été tronquée, disons, qu'elle n'a pas été faite de manière loyale" note Maître Boulloud. L'avocat du docteur V. précise qu'un médecin de la CPAM aurait tenté d'influencer certains experts mobilisés dans cette affaire pour discréditer son client, suspendu depuis le 1er mai par le conseil national de l'ordre des médecins.