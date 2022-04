L'avocat du maire de Nazelles-Négron : "on doit faire preuve de prudence et de modération"

Au lendemain de l'annonce de la mise en examen du maire de Nazelles-Négron, Thierry Chattelier, pour viols sur mineures, son avocat a pris la parole pour défendre les intérêts de son client. Maître Bertrand Ritouret assure que l'élu - qui nie les faits - "ne comprend pas ce qui lui tombe dessus".

"Je ne comprends pas que nous ne soyons pas plus prudents. On est rendu dans des systèmes où on jette l'opprobre sur certaines personnes, des gens qui n'ont jamais fait parler d'eux avant", dit l'avocat. "On devrait faire preuve de prudence, de modération, surtout quand on a quelqu'un qui conteste les faits, qu'on n'a pas un dossier solide. Il faut éviter de foncer tête baissée. Ce sont des déclarations qui ont été faites par quelques personnes seulement et pas autant qu'on veut bien le décrire. Quand vous avez accueilli des dizaines de personnes et que ces personnes me disent "on ne comprend pas, on n'a jamais été concerné", on peut se poser des questions. Les éléments donnés par mon client sont tout à fait plausibles, cohérents et crédibles."

L'enquête a démarré, selon l'AFP, à la suite d'un signalement du Département d'Indre-et-Loire. C'est une jeune fille mineure, placée chez le couple Chatellier, qui a déclaré auprès de la collectivité avoir été victime d'agissements à caractère sexuel de la part de l'élu.