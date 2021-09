Me louis-Alain Lemaire demande de nouvelels conditions de détention pour le meurtrier du policier Eric Masson à Avignon

L'avocat du meurtrier d'Eric Masson demande sa remise en liberté. Le jeune homme de 20 ans est incarcéré à la prison des Baumettes depuis le printemps mais son avocat dénonce ses conditions de détention. Maitre Louis-Alain Le Maire a demandé à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes que la qualification d'homicide volontaire de personne dépositaire de l'autorité publique soit modifiée.

L'avocat d'Avignon explique que le jeune homme ne savait pas qu'il tirait sur un policier le 5 mai rue du Râteau lors d'un contrôle sur un point de deal de drogue. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes doit rendre sa décision vendredi 1er octobre.

Isolement total avec les seules visites de son avocat

Maitre Louis-Alain Lemaire demande à la Cour d'Appel de Nîmes d'alléger les conditions de détention du jeune homme car il ignorait qu'il tirait sur un policer le 5 mai : "je prouverai que l'auteur des faits ignorait la qualité de policier de la personne sur laquelle il tirait. Cette qualification n'est pas normale et ne correspond pas à la réalité. De cette nouvelle qualification dépendent les conditions de détention de ce jeune garçon. Il est dans un système d'isolement judiciaire avec des contraintes terribles, enfermé 24 heures sur 24 dans une petite cellule, en ne sortant que tout seul évidemment avec l'impossibilité d'avoir des contacts avec sa famille, notamment sa maman".

"La prison est une privation de liberté, ce n'est pas de la torture." Me Louis-Alain Lemaire

Pour Louis-Alain Le maire, lorsque le jeune homme de 20 ans tire sur Eric Masson le 5 mai, il ne sait pas qu'il tire sur un policier, ce qui modifie ses conditions de détention : "un homme est mort, c'est regrettable évidemment. On reviendrait dans le cadre d'un homicide volontaire sans isolement judiciaire et avec la possibilité de voir sa famille. La prison est une privation de liberté, ce n'est pas de la torture. Et puisque les faits se sont passés à Avignon, pourquoi ne pas le ramener à la prison du Pontet ?"