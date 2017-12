L'avocat du père d'Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans disparue en 2003 en Seine-et-Marne, a demandé au juge chargé du dossier de sa disparition d'entendre et d'enquêter sur Nordhal Lelandais. La demande a été faite début septembre.

Bobigny, France

L'avocat du père d'Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans disparue en 2003 à a Guermantes (Seine-et-Marne), a demandé au juge chargé du dossier de sa disparition d'entendre et d'enquêter sur Nordhal Lelandais, selon une information révélée par BFMTV.

"Nous avons fait cette demande début septembre" explique Me Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin. Cette demande est intervenue après la disparition de la petite Maëlys, le 27 août 2017 au Pont-de-Beauvoisin (Isère), dont Nordhal Lelandais est soupçonné d'être responsable. Il est d'ailleurs incarcéré et mis en examen dans cette affaire pour "meurtre et enlèvement".

"C'est une vérification normale, une démarche que l'on fait forcément quand il y a un enlèvement de petite fille" — Me Didier Seban

"Je pense que ça va se faire", explique Me Didier Seban. L'avocat a précisé qu'en 2003 Nordhal Lelandais, alors âgé de 19 ans, se trouvait au camp militaire de Suippes (Marne), à environ 150 kilomètres du lieu de la disparition d'Estelle Mouzin. "Il faut notamment vérifier la téléphonie pour voir s'il était dans le coin à ce moment-là", a précisé Me Seban.

Maître Didier Seban, avocat d'Éric Mouzin © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Le 9 janvier 2003, la fillette avait disparu vers 18 heures sur le chemin entre son école et son domicile, à Guermantes. Dès les premiers jours, des recherches avaient été entreprises à l'aide notamment d'un hélicoptère et de plongeurs des sapeurs-pompiers qui avaient sondé les plans d'eau du secteur. Malgré plusieurs opérations de police de grande envergure et une mobilisation massive de sa famille, l'enfant est restée introuvable.

Après la petite Maëlys en Isère, Nordahl Lelandais, un ancien maître chien de 34 ans, est désormais soupçonné d'avoir assassiné le caporal Arthur Noyer en Savoie, une accusation qui va conduire les enquêteurs à rouvrir les dossiers des disparitions non élucidées dans la région.