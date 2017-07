Affaire Grégory : l'avocat mulhousien Thierry Moser bouleversé après la mort du juge Lambert

Le juge Jean-Michel Lambert, premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort mardi soir à son domicile dans la Sarthe. ll avait été très critiqué au moment de l'instruction en 1984, entre autres par l'avocat mulhousien Thierry Moser.

Il a été retrouvé mardi soir avec un sac plastique sur la tête. Jean-Michel Lambert est mort à son domicile dans la Sarthe. Il s'agirait d'un suicide. Il avait été le premier juge d'instruction dans l'affaire Grégory en 1984.

Monsieur Lambert s'était fourvoyé" - Maître Moser.

Thierry Moser était l'avocat des parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemin. L'avocat mulhousien s'est dit bouleversé pour la mort du juge. Mais il reste très sévère quant à la manière dont le juge Lambert avait mené l'instruction. "Il avait estimé que Christine Villemin devait être traduite devant une cour d'assises pour avoir assassiné son enfant. alors que cette femme était aussi innocente que vous et moi", souligne Thierry Moser. "Monsieur Lambert s'était fourvoyé, je ne pouvais pas partager ce point de vue. Mais j'ai pour l'homme du respect, et je suis profondément peiné."

VIDEO | Jean-Michel Lambert : "C'est difficile de rendre une bonne justice"

L'affaire Grégory a connu un nouveau rebondissement il y a moins d'un mois, pratiquement 33 ans après l'assassinat de l'enfant. A la mi-juin, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, ont été interpellés. Soupçonnés d'être les fameux "corbeaux" de l'affaire, ils ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Le 29 juin, c'est Murielle Bolle qui était à son tour mise en examen, et placée en détention.

