L'avocat rémois Maître Ludot se bat pour que les détenus votent à l'intérieur des prisons

Une requête de l'avocat rémois Maître Emmanuel Ludot est examinée ce mercredi par le Tribunal administratif de Paris sur le droit de vote des personnes détenues. Le vote est déjà possible par procuration ou avec permission de sortie, mais l'avocat souhaite des isoloirs en prison.

Aujourd'hui, les détenus ont le choix entre faire une procuration ou demander une permission de sortie (pas toujours acceptée) pour pouvoir voter à une élection. Mais force est de constater que seulement 4% des 64 800 détenus ont voté lors de la dernière élection présidentielle en 2012. Pour faciliter le vote lors des scrutins, l'avocat rémois Maître Emmanuel Ludot et le collectif "Robins des lois" militent pour que des bureaux de vote soient installés à l'intérieur même des prisons. "La France est à la traîne une fois de plus sur ce sujet. Les détenus peuvent voter à l’extérieur via une procuration mais il faut l’accepter et ce n’est pas évident de trouver quelqu'un. Ils peuvent aussi demander une permission de sortie mais c’est très difficile. Il y a donc des freins qui sont énormes et qui dissuadent les détenus de participer à des moments importants de la nation", explique Maître Ludot.

Le droit de vote : un vrai souci pour les détenus ?

Voter en prison c'est déjà possible et pas si compliqué que ça, répond Joël Bigayon, le directeur de la maison d'arrêt de Reims : "Condamnés comme prévenus (la permission de sortie ne concerne que les personnes déjà condamnées) peuvent demander à voter par procuration... le système est bien rôdé, ça fait plus de 20 ans que les détenus ont la possibilité de voter en étant incarcéré". Mais pas sûr que ce soit une priorité des détenus. "Je pense que les personnes qui subissent une peine ou qui sont en attente de jugement et qui voient leur famille souffrir, je pense que l'élection c'est pas leur priorité première..." ajoute Joël Bigayon.

Leur rappeler qu’ils sont des citoyens c’est à mon avis une marche pour leur permettre d’accéder à la réinsertion -- Maître Emmanuel Ludot

En face de la maison d'arrêt de Reims, à l'association Saphir qui aide les détenus et leurs familles, on confirme: le droit de vote n'est peut-être pas le souci numéro un. Mais pourquoi essayer ? "Je pense que l'isoloir, le bulletin de vote, c'est un geste fondamental, beaucoup plus que signer la procuration... je pense que c'est intéressant et puis que ça soit eux qui parlent et non pas la justice, les avocats, les proches qui parlent à leur place", souligne Philippe Duntze, le président de l'association Saphir. "Ce n’est pas le premier souci des détenus parce que justement ce sont des laissés pour compte et leur rappeler qu’ils sont des citoyens c’est à mon avis une marche pour leur permettre d’accéder à la réinsertion", rétorque de son côté Maître Ludot.

Une expérimentation pourrait être lancée par le ministère de la justice lors des législatives

Le ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas s'est dit favorable mardi, à une expérimentation, pour les élections législatives. "Il y a des problèmes pratiques, il y a une obligation d'avoir une concertation avec le ministère de l'intérieur et avec les communes...", souligne Pierre Januel, porte-parole du garde des sceaux. En attendant, Maître Ludot salue l'engagement du ministre de la justice : "Il a pris l’engagement de choisir une prison pour mettre en test...C’est toujours trop tard mais de la part du garde des sceaux c’est une excellente chose, cela montre qu’il souhaite que cela soit mis en place malheureusement le ministre de la justice ne sera plus là dans quelques semaines et c’est son successeur qui devra reprendre le flambeau et bien évidemment, nous n’allons pas lâcher prise".