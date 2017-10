L'avocate d'Ansar, le jeune afghan qui a tenté de tuer la vieille dame à Oloron, demande de la sérénité

Me Loréa Chipi défend Ansar, le jeune Afghan écroué pour l'agression d'une vieille dame à Oloron ce vendredi. L'avocate a exprimé son respect pour la victime, et demande une instruction sereine.

L'avocate s'exprime après la mise en examen de son client : ce jeune homme de 19 ans qui a agressé à l'arme blanche sa voisine de palier à Oloron. Une vielle dame de 79 ans. Cela s'est passé vendredi soir dans un immeuble du centre-ville. Ansar est un jeune afghan de 19 ans. C'est un migrant, accueilli avec quelques autres réfugiés par la municipalité d'Oloron. Il va répondre de tentative de meurtre aggravé. Son avocate Maitre Loréa Chipi explique qu'il va falloir se donner le temps de comprendre ce geste.

C'est un très jeune homme qui a eu un parcours de vie extrêmement difficile sous le signe d'errances et de cassures depuis son départ d’Afghanistan il y a un peu plus de deux ans. Il a parcouru plusieurs pays du monde. Il y a un point primordial. C'est le respect dû à la victime, une personne toute de tolérance et de générosité envers autrui. L’instruction de cette affaire va permettre d'avoir les clés de compréhension du passage à l'acte qui lui est reproché, mais en aucun cas il s'agit d'excuser ou de justifier ses actes mais de le connaitre. — Me Loréa Chipi, l'avocate du jeune afghan