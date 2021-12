Disparition de Delphine Jubillar, un an après : qui est vraiment Cédric ?

Depuis des mois, cet homme avec une casquette vissée sur la tête fait régulièrement la une de la presse. Mais pour aller au-delà l'image parfois peu flatteuse, Maître Alexandre Martin, un de ses trois avocats, retrace l’enfance de Cédric Jubillar : "Cédric est né en 1987 à Béziers, d'un père qui ne l'a pas reconnu et d'une mère extrêmement jeune, puisqu'elle avait 16 ans au moment de la naissance. Elle était collégienne. Et vous imaginez les difficultés qui ont été les siennes pour s'occuper de cet enfant, avec l'abandon du géniteur. Elle va essayer de s'en occuper avec sa propre mère. Elle va rencontrer un autre garçon, la relation va faire long feu. Au final, débordée, cette maman sera obligé d'accepter le placement de son fils en foyer alors qu'il a trois ans".

Cédric reste en foyer et dans des familles d’accueil jusqu’à l’âge de six ans. Ensuite, il retrouve sa mère Nadine. Il y aura aussi un beau-père (Olivier) et plus tard, un demi-frère. À un moment, il rencontre son père biologique mais continue de dire qu’il est né de père inconnu.

Une enfance pas simple en tout cas. Une adolescence encore plus compliquée. La famille bouge beaucoup : Saint-Juéry, Castelnaudary, la Capelle, entre l’Hérault, le Tarn, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne. Les relations avec sa mère se tendent à nouveau. Il retourne dans un foyer de 16 à 18 ans. Il est décrit un garçon agité mais qui ne commet pas de délit.

Une enfance difficile et au travail tôt

Et pendant tout cette période, il se forme au métier d’artisan. D’abord au CFA de Montauban où il échoue. Puis d'Albi ensuite, où il obtient son CAP de peintre avec complément de carreleur. Et dès sa sortie de formation, il commence à travailler. Et ça se passe plus ou moins bien, explique Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar : "Il a toujours travaillé jusqu'au moment où il a décidé de se lancer seul en tant qu'auto-entrepreneur. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était en 2020, pendant la période de confinement. Mais ensuite il a retrouvé un emploi. Le premier patron, ça ne s’est pas très bien passé. Le deuxième, ça s'est très bien passé et son deuxième employeur était particulièrement satisfait de lui".

Un après sa sortie de l’école, l’adolescent rencontre Delphine. Ils ont le même âge (19 ans), à quelques mois près. Après une première relation lors d’une fête, ils se revoient et se mettent en couple. Ils habitent ensemble à Arthès, pas loin d’Albi puis achètent à Cagnac en 2013. Cédric rembourse le crédit du terrain. Delphine, celui de la maison que son mari construit. Et dans le village, si aujourd’hui le laisser-aller du pavillon interroge, ce qu’il a fait dans la maison impressionne cette Cagnacoise : "Ce mec, il est doué de ses mains, il a fait vraiment des choses magnifiques dans cette maison : des moulures et des trucs qu'il a fait lui très originaux, bien pensés, bien calculés. C'est un artisan doué, je pense qu'il aurait pu aller loin. Il a peut-être stoppé parce qu’il avait des problèmes financiers, parce que pour faire les travaux, il faut du matériel. Et le matériel, on ne l'a pas gratuitement".

Une personnalité clivante

Ses enfants Louis et Elyah naissent. Cédric est très impliqué dans la vie de famille, notamment quand Delphine travaille de nuit. Même si c’est vrai, il peut être parfois un peu dur avec Louis, concède son avocat Maitre Alary : "Je sais qu'on a pu évoquer des gestes déplacés. Ils avaient peut-être eu une éducation que je qualifierais d'un peu brute, mais il ne s’agissait pas de violences. Il n'y avait rien de condamnable à proprement parler là-dedans, mais il a été éduqué comme ça. Il reproduit la manière dont il a été éduqué. C'était un petit peu rude".

À Cagnac, Cédric s’investit dans le bureau au sein de l’association des parents d’élèves. Mais là, aussi, le papa clive. Il s’implique et en même temps agace, raconte toujours cette Cagnacoise, qui était membre de l'association de l'école : "Au sein du bureau, il était chargé de communication et il s'occupait beaucoup d'aller récupérer les lots pour le loto. Surtout, il s'occupait du vide-grenier et s'occupait du barbecue, mais disons, il prenait un peu trop de temps, il fumait [du cannabis] devant tout le monde. Et résultat, au moment où tout aurait dû être prêt, ça ne l’était pas. Du coup, les gens sont partis manger chez eux. Ça fait partie de sa personnalité "je m'en foutiste". Je fais les choses que j'aime bien, comme ça me chante. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et si on lui explique que non, il se met en colère."

Mais c'est une autre image de Cédric que veut donner sa nouvelle compagne. Sévérine, maman d’un ancien copain de Cédric. La jeune femme qui a dix ans de plus que lui décrit un homme extrêmement drôle et grande gueule. Elle donne l'exemple des dernières élections municipales en 2020. Alors que le Covid-19 perturbe le scrutin, il vient voter avec une combinaison rouge et un masque de chantier. Il immortalise le tout avec un selfie devant l’urne. L'homme fume des joints pour se détendre : "Deux à trois par jour parfois. Mais il fume aussi du CBD, ce qui est légal".

Elle décrit aussi un homme qui au final n’a pas beaucoup d’amis et préfère être dans son cocon familial. Et c'est un homme casanier, fan de jeux vidéo. Selon Maître Alexandre Martin, "Cédric a des copains, mais n'a pas vraiment d'amis avec qui il a passé beaucoup de temps ou échangé beaucoup. Sa vie, c'était le travail, les enfants, la maison, Delphine. Entre les travaux et les enfants, le week-end passe vite. Pour le reste, pas trop de relations amicales, pas de sorties avec les copains. Voilà la vie de Cédric. Mais manifestement, Delphine en avait assez de cette vie, qui n'était peut-être pas assez brillante".

Un homme "effondré", selon son avocate

Depuis six mois Cédric Jubillar est à l'isolement avec très peu de contacts de ses proches. Une troisième demande de remise en liberté a été déposée. Selon Emmanuelle Franck, également avocate de Cédric Jubillar, son client "est effondré des accusations portées contre lui depuis six mois. Effondré d'être incarcéré. Effondré des lenteurs de la justice, qui ont fait attendre six mois avant d'être interrogé sur la nuit de la disparition de son épouse. Et effondré de ses conditions d'incarcération, car il est au quartier d'isolement depuis juin dernier".

Sur France Bleu Occitanie, Emmanuelle Franck raconte aussi que Cédric Jubillar "avait confiance dans la justice, et il n'avait de cesse de répéter : "De toute façon je suis innocent. Mais je comprends que je suis le suspect numéro un parce que je suis le mari, c'est assez classique". Mais aujourd'hui il est effondré".