L'avocate des gilets jaunes à Avignon accusée d'outrage à agent a été relaxée

Me Sophia Albert Salmeron entourée de gilets jaunes venues la soutenir.

Avignon, France

C'est une vidéo qui était au cœur de ce jugement. On y voit celle que tout le monde surnomme "l'avocate des gilets jaunes", à Avignon, Maître Sophia Albert Salmeron, y traiter les gendarmes de "cloportes". "Il n'y avait pas d'intention d'adresser cette vidéo aux gendarmes", note cependant le président du tribunal, ce mardi, en rendant son jugement. Par conséquent il n'y a pas d'outrage, même s'il qualifie ces faits d'"inacceptables pour quiconque et d'autant plus pour une avocate".

Maître Sophia Albert Salmeron a en revanche été condamnée à 500 euros d'amende pour refus d'obtempérer. Elle avait refusé de présenter ses papiers lors d'un contrôle effectué par deux gendarmes, ceux-là même visés plus tard dans cette vidéo.

Pour l'avocate, il n'y a aucun doute, ce sont ses convictions politiques qui sont visés : "Macron nous fait la guerre, et sa justice aussi", a-t-elle déclaré à la sortie de l'audience.