L'avocate du zoo des 3 vallées espère obtenir la suspension de l'arrêté de la préfète du Tarn

Le parc animalier de Montredon-Labessonnié près de Castres dans le Tarn est fermé depuis vendredi sur ordre de la ministre de la transition écologique, à cause de "manquements sanitaires graves et répétés" qui "mettent en danger les animaux et le personnel" selon un tweet de Barbara Pompili . Le zoo compte plus de 400 animaux.

Le zoo a saisi le tribunal administratif de Toulouse. L'audience se tient ce jeudi à 10h. L'avocate qui représente la SARL des 3 vallées espère obtenir la suspension de l'arrêté préfectoral du Tarn qui ordonne la fermeture du zoo et le transfert des animaux vers d'autres sites sous 30 jours. Pour maître Françoise Mathe, il s'agit d'une décision illégale, disproportionnée, sans respect du code de l'environnement. De plus le directeur du zoo a appris la fermeture de son zoo par les réseaux sociaux.

Je trouve dérangeant qu'un ministre prenne l'initiative d'émettre des tweets qui ne sont pas conformes aux contenus des dossiers qu'elle devrait détenir. La ministre parle d'animaux faméliques, c'est faux.

L'avocate dénonce des "propos diffamatoires" et s'étonne de la façon dont son client a été informé de la fermeture administrative du zoo :

Il l'a appris par le tweet de la ministre vendredi en fin de matinée, et l'arrêté lui a été notifié en fin d'après-midi après qu'il ait lui-même pris contact avec les divers services de gendarmerie qui étaient sensés le lui notifier

Le zoo des 3 vallées emploie dix salariés. Selon l'avocate de la direction les animaux continuent d'être nourris et soignés. Depuis la notification de l'arrêté préfectoral, le parc n'a pas reçu de visiteurs.