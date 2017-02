L'eau du Berry n'est pas dangereuse pour la Santé

Une semaine après la divulgation de l'enquête du magazine UFC-Que Choisir sur la qualité de l'eau en France, certaines communes mises en causes ainsi que l'Agence régionale de Santé tiennent à rassurer les usagers. Si des problèmes de qualité existent l'eau n'est nulle part dangereuse pour la Santé.

Ne pas confondre norme de qualité et norme sanitaire ! C'est le message de certains élus et même de l'agence régionale de Santé après la publication, la semaine dernière d'une enquête de l'UFC-Que choisir sur la qualité de l'eau en France. Dans une carte interactive le magazine de l'association de défense des consommateurs montrait la qualité de l'eau des communes avec un code couleur simple : allant du vert pour les eaux "satisfaisantes" allant au noir pour les eaux de "très mauvaise" qualité.

Quatre communes berrichonnes apparaissent en noir selon les normes de qualité en vigueur : Argent-sur-Sauldre pour une forte présence de nitrates et Marseilles-lès-Aubigny pour son taux de bromates dans le Cher. Tendu pour une pollution aux pesticides et Martizay pour une forcte concentration de sélénium (un oligo-élément naturel toxique à trop forte dose dans l'eau) dans l'Indre. Mais certaines de ces communes se sont émues de ce classement. Martizay par exemple, tient à faire savoir qui si son taux de sélénium est plus élevé que la norme qualitative (12,2 microgrammes par litre contre 10 microgrammes par litre) elle reste très loin de la norme sanitaire limite recommandée (30 microgrammes par litre) et ne présente aucun danger pour la santé

L'ARS et les services de l'Etat rassurent

Sur l'antenne de France Bleu Berry Rémy Parker, chef du Pole santé publique et environnemental dans l'Indre confirmait l'absence de danger "Les données sont incontestables [...] mais le terme de pollution me chagrine un peu [...] Dans l'imaginaire des gens ça signifie qu'il y a un déversement massif d'une substances dangereuse, or ce n'est pas du tout le cas[...] Si jamais on avait un doute sur la qualité de l'eau l'ARS (Agence régionale de Santé)qui suit la qualité de l'eau au jour le jour aurait déjà proposé un restriction d'usage de l'eau [...] et le préfet aurait pris une décision immédiate". A Martizay, Rémy Parker parle même du sélénium comme d'une "richesse naturelle" même si cet oligo-élément peut-être toxique à haute dose, les concentrations actuelles sont tellement basses qu'il faudrait consommer des quantités d'eau considérables tous les jours pour ressentir des effets néfastes. "S'il y avait un problème on serait intervenu déjà !" conclut-il.