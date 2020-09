L'eau est de nouveau potable à Apprieu et Colombe

On a plus besoin de boire l'eau en bouteille à Apprieu

On peut à nouveau boire l'eau du robinet à Apprieu et Colombe. L'Agence régionale de Santé (ARS) en a informé les deux maires ce lundi à 16 heures. 1700 foyers d'Apprieu et près de la moitié de la commune de Colombe étaient privés d'eau du robinet depuis vendredi à la suite d'une pollution.

Georges Valtat, président de le communauté de communes "Bièvre Est" savait que l'eau était redevenue pure après chloration mais pas question de laisser les habitants boire de l'eau avant le feu vert de l'ARS. C'est chose faite.