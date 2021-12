L'éboueur renversé lors de sa tournée à Saint-Denis est mort

Il était dans le coma depuis un mois après avoir été fauché lors d'une de ses tournées à Saint-Denis, le 1er novembre. Moussa Coulibaly, éboueur et employé de Plaine Commune, est mort, a-t-on appris ce vendredi 10 décembre. "Nos pensées s'adressent avant tout à sa femme, ses enfants et son frère, agent de collecte également et présent à ses côtés lors de ces instants tragiques", s'émeut la Plaine Commune, dans un communiqué.

Le 1er novembre, aux alentours de 9h, Moussa Coulibaly travaillait sur l'avenue du Président Wilson, à Saint-Denis. Il venait de remettre une poubelle sur le trottoir et se redirigeait vers son camion-benne quand une voiture a voulu dépasser le camion, le percutant alors. L'agent a été rapidement conduit à l'hôpital avec "un pronostic vital engagé". Il était depuis dans un coma. "Après plusieurs semaines de combat âpre pour la vie, Moussa nous a quitté", indique sur Facebook un de ses proches.

"Depuis le 1er novembre, la colère qui était la nôtre à l’annonce de ce drame ne nous a pas quitté", ont fait savoir Mathieu Hanotin (maire de Saint-Denis et président de Plaine Commune), Corentin Duprey (vice-président de Plaine Commune en charge du Cadre de Vie, de traitement et de la collecte des déchets) et Antoine Mokrane (maire adjoint de Saint-Denis aux finances, transports, mobilités actives, propreté, voirie et assainissement), dans un communiqué commun. Les élus appellent à des sanctions "exemplaires" "contre les lâches qui ont préféré fuir le lieu de leur crime".

Car les occupants de la voiture en cause ont pris la fuite après l'accident, abandonnant le véhicule sur place. Le lendemain, deux passagères s'étaient rendues au commissariat de Saint-Denis. Le 27 novembre, trois personnes âgées d'une trentaine d'années ont finalement été mises en examen et écrouées, selon le parquet de Bobigny. Le conducteur du véhicule avait été mis en examen pour "blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois, avec deux circonstances aggravantes" et les deux passagers pour "non-assistance à personne en danger".