L'éclairage public va disparaître sur 7 bretelles d'accès à l'autoroute A 20

Dans un souci d'économie et pour lutter contre la pollution lumineuse, la Ville de Limoges va procéder à une expérimentation : il n'y aura plus d’éclairage public sur 7 bretelles d’accès à l'autoroute A20

Depuis le 1er janvier de cette année, la ville de Limoges dispose de la compétence « éclairage public ». A ce titre, la municipalité a décidé d’engager une expérimentation en procédant à l’extinction de l’éclairage une partie de la nuit sur divers sites de la Ville. Ainsi, l’extinction de l’éclairage est déjà effective depuis le 8 juin sur le parc de stationnement Bichet et sur l’esplanade du Mas Jambost. Aujourd'hui, la ville passe la vitesse supérieure : des interventions nécessaires à l’extinction de l’éclairage de sept bretelles d’accès à l’autoroute A 20 (échangeurs N°29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) auront lieu a partir de ce mercredi 26 juillet et jusqu'au samedi 28, et ce pour une période test en vue de la future dépose définitive des installations d’éclairage.

L’éclairage public : une facture annuelle d'1 million 800 000 euros

La Ville de Limoges gère 291 points lumineux sur ces sept bretelles d’accès menant à l’autoroute. Outre la pollution lumineuse qu’il engendre, cet éclairage public, sur ses seuls échangeurs, à un coût : une facture annuelle de 37 800 euros, sans compter la maintenance qui s’élève à 3000 euros. Pour l'ensemble de la ville, cette facture annuelle atteint 1 800 000 euros auxquels s’ajoutent 720 000 euros de maintenance.

Une expérimentation qui va durer quelques mois

L’expérimentation d’extinction de l’éclairage de ces bretelles est donc prévue jusqu’à la fin de l’année 2017 afin de notamment prendre en compte l’extinction dans les conditions hivernales. Elle sera ensuite maintenue jusqu’à la dépose définitive des 291 installations qui débutera en mars 2018 et s’échelonnera sur l’été 2018 afin de limiter l’impact sur le trafic routier. Cette expérimentation devrait ainsi permettre d’évaluer les résultats obtenus à la fois, en termes d’économie d’électricité et de développement durable.