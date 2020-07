L'écluse de de Cumont à L'Huisserie interdite après des dégradations

Les portes de l'écluse ne s'ouvrent plus, la navigation y est donc impossible.

Impossible de passer l'écluse de Cumont sur la commune de L'Huisserie. Les portes sont endommagées et ne peuvent plus s'ouvrir. Les services départementaux soupçonnent des dégradations dans la nuit de vendredi à samedi puisque la veille, l'écluse fonctionnait. La navigation y est donc interdite depuis ce samedi 18 juillet et jusqu'à ce qu'elle soit réparée.