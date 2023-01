L'école Centrale Lille saisit la justice après des propos racistes de ses étudiants sur Facebook Messenger

L'école Centrale Lille a saisi le parquet après la découverte de propos racistes tenus par ses élèves dans un groupe privé sur Facebook Messenger. La direction de l'école d'ingénieurs nous explique avoir saisi le Procureur de la République le 22 décembre, confirmant une information de Konbini News.

Traite négrière, références à George Floyd et au nazisme

Ce sont des élèves qui ont alerté la direction mi-décembre sur l'existence d'un groupe privé sur Facebook Messenger sur lequel des propos racistes sont publiés. On y voit des images détournées de la traite négrière, des références à la mort de l'Afro-Américain George Floyd et au nazisme.

Des propos dénoncés publiquement par Amara, un étudiant de deuxième année sur Instagram il y a une quinzaine de jours. L'étudiant a témoigné sur le média en ligne Konbini : "Je vous invite à faire savoir à la France entière que dans des grandes écoles comme l'école Centrale de Lille un racisme à l'état pur est présent". Selon cet étudiant de deuxième année, une trentaine d'élèves échangeaient des propos racistes, et en grande partie négrophophes, tels que "Nique les noirs" et "les étrangers ils ne servent à rien".

La direction de Centrale de son côté condamne avec la plus grande fermeté la tenue de ces propos racistes : "Ils sont contraires à notre éthique et à nos valeurs, ainsi qu’à notre engagement à lutter contre toute forme de discrimination."

Il est difficile selon elle de savoir avec exactitude et certitude qui faisaient partie du groupe privé, certains participants utilisant des pseudos. On sait néanmoins que le groupe a été crée par des étudiants de première année. Une procédure judiciaire est en cours et des sanctions disciplinaires seront également prises à l'encontre des étudiants.