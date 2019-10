L'école d'infirmières du quartier Mistral à Grenoble retrouve ses locaux rénovés

Grenoble, France

Début mars 2019 l'école d'infirmières de la Croix-Rouge française (IRFSS) de Grenoble avait été une des victimes des nuits d'émeutes qui avaient suivi la mort d'Adam et Fahti. Deux jeunes du quartier Mistral victimes d'un accident de scooter après avoir fuit un contrôle de police. Sept mois à peine après le sinistre - les enseignants ont réintégré les lieux depuis juillet déjà - l'école a fait sa rentrée 2019 dans ses locaux rénovés et a inauguré officiellement son "nouveau" bâtiment ce mercredi 2 octobre.

"C'est à la fois la fête, le soulagement, explique la directrice des formations du site Christine Aubailly, et la satisfaction aussi d'être revenu dans les locaux". Après l'incendie l'école avait trouvé refuge dans des établissements voisins mais "c'est bien de se sentir effectivement chez nous". Evidemment il reste parfois une petite appréhension mais "elle va s'estomper" estime Christine Aubailly.

En tout cas, il n'était pas question pour l'école de quitter le quartier Mistral. "C'est vraiment important pour nous d'être là et de rester justement dans le quartier, de pouvoir manifester notre présence et de pouvoir dire que oui la formation c'est aussi un outil sur un plan social pour pouvoir effectivement aller de l'avant, finaliser des projets et avancer dans la vie".

La rénovation des locaux (réfection du rez-de-chaussée et nettoyage dans les étages) a été financée par l'assurance mais la Région Auvergne Rhône-Alpes est également intervenue pour ajouter des volets roulants métalliques afin de mieux protéger les entrées et la baie vitrée. L 'Institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS) de Grenoble accueille chaque année 600 étudiants de tous âges pour des formations, initiales ou continues, d'infirmier, d'auxiliaire de puériculture et d'aide soignant.

Le hall de l'école après le sinistre...

Le hall de l'école aujourd'hui