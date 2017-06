L'école de la Maurelette (15e) vandalisée pour la dixième fois à Marseille

Livres déchirés, vitres cassées, graffitis obscènes sur les murs. Voilà comment des écoliers marseillais retrouvent fréquemment leur salle de classe, comme ce lundi. Les parents n'en peuvent plus et réclament plus de sécurité.

"Quand on rentre à l'école, on a peur". C'est la première sensation d'Ilona, 10 ans, quand elle revient de week-end. Car dans son école de la Maurelette dans les quartiers Nord de Marseille, c'est la dixième fois que des malfaiteurs viennent piller les affaires de classe dans la nuit. Aussi, ils taguent les murs et cassent les vitres. Pire encore, une nuit, il y a deux ans, l'un d'eux a tiré sur la façade de l'établissement.

Un coup de gueule pour plus de sécurité

Les événements se répètent et rien ne change. C'est en tout cas ce qu'affirment les parents d'élèves comme Amandine. "On a la peur au ventre et on veut faire construire un mur autour de l'école pour que nos enfants soient enfin en sécurité", explique cette mère de famille. Pourtant, un grillage existe bel et bien autour de l'école, mais il ne tient plus debout.

D'ailleurs, un homme s'est évadé une fois du commissariat d'à côté et a réussi facilement à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement qui accueille 420 écoliers de primaire et 250 de maternelle.

Le traumatisme omniprésent

"Ils sont choqués, ils sont traumatisés, on ne sait plus quoi leur dire pour les rassurer !", s'exclame Safia, une mère. Un exemple, celui d'une ancienne élève, Inès. Au lendemain des attentats de Paris, elle explique : "j'ai retrouvé des impacts de balles sur le mur, j'ai eu tellement peur, j'ai cru que nous aussi, on était la cible des terroristes".

Depuis quatre ans, la mairie de Marseille reçoit de nombreuses lettres des parents inquiets sans y donner de réponse d'après ces derniers. Après un blocus des parents devant l'école lundi, la ville s'est finalement engagée à faire des travaux de sécurisation. Trop tardifs pour les parents : ils ne seront réalisés que l'an prochain.

Des travaux qui restent particulièrement onéreux. Les dégradations contre les écoles marseillaises coûtent à la ville presque un million d'euros chaque année.