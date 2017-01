L'école de Labégude vandalisée pendant les vacances

L'école primaire Simone Veil de Labégude à côté d'Aubenas a été vandalisée pendant les vacances de Noël. Le coût des dégâts est estimé à 10.000 €.

Le maire n'a pas de mots pour qualifier les faits. Jean-Yves Ponthier est scandalisé par ces dégradations sur une école presque neuve puisqu'elle n'a que cinq ans.

Une facture de 10.000 €

Les faits ont été commis entre le 29 décembre et le premier Janvier. Des stores ont été arrachés, les murs ont été griffés détériorant la peinture. La porte d'entrée a été aussi dégradée. Mais le plus grave, c'est la bâche d'étanchéité du toit qui a été lacérée. Autrement dit le toit n'est plus étanche. Les services techniques de la ville s'en sont aperçu à temps.

La bâche d'étanchéité du toi a été lacérée © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les murs de l'entrée de l'école Simone Veil de Labégude © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un système de vidéo protection

Lors de chaque vacances, le maire fait installer des appareils photos à déclenchement automatique. Ils ont pris en photo trois jeunes dont deux ont été identifiés. Il s'agit de jeunes de la commune de 14 et 16 ans. L'enquête a été confiée aux policiers d'Aubenas.