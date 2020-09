Info France Bleu : l'école de police de Nîmes touchée par une vague de cas positifs au Coronavirus

Selon nos informations, au total 36 cas positifs ont été détectés au cours de ces derniers jours au sein des effectifs de l'école de police de Nîmes, mais la très grande majorité ne se trouveraient plus dans l'établissement. Ce mercredi, il n'en resterait plus que cinq, dont trois doivent quitter l'école en début d'après-midi car leur scolarité est terminée. Les autres sujets positifs sont à l'isolement, soit chez eux, soit au sein de l'école où ils sont confinés dans un bâtiment.

Toujours selon nos informations, la direction a envisagé pendant un moment de fermer l'école, mais finalement cette option n'a pas été retenue après avoir échangé avec les services de l'agence régionale de santé et de la préfecture du Gard. En tout état de cause, la situation suscite la plus grande attention alors que 510 nouveaux élèves gardiens de la paix ont intégré l'école ce lundi et ce mardi et que 240 adjoints de sécurité y sont attendus à partir de la semaine prochaine. La direction de l'école, la préfecture du Gard et l'agence régionale de santé doivent publier un communiqué commun ce mercredi après-midi pour faire dresser un bilan précis de la situation.