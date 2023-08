L'école de police de Saint-Malo évacuée suite à une menaces terroriste

Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août, l'école de police de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et deux autres écoles de police en France ont du être évacuées suite à une menace terroriste. C'est l'école nationale de police de Nîmes (Gard) qui a reçu un courrier comportant des menaces de nature terroriste, selon une source proche de l'enquête. Ce courrier évoquait également deux autres écoles, celle de Oissel (Seine-Maritime) et celle de Saint-Malo.

ⓘ Publicité

Vérification des lieux par une équipe de déminage

Un périmètre a été mis en place autour de l'école dans la nuit du vendredi au samedi. La brigade de déminage est arrivée le samedi matin. Les démineurs et les chiens renifleurs ont commencé par vérifier les chambres, les lieux de vie et de restauration de l'école. Aucun engin explosif n'a été trouvé. Les recherches se poursuivent pendant le week-end dans les salles de classes et les endroits sensibles de l'école.

Les élèves policiers de Saint-Malo ont donc quitté leur quartier au milieu de la nuit. Ils ont été relogés par la ville de Saint-Malo dans la salle de sport du Naye. La Fédération française de Sauvetage et de Secourisme de Dinard est également venue aider les élèves en leur apportant du matériel pour la nuit.

Ils ont commencé à réintégrer leurs chambres le samedi 19 août, en début d'après-midi.