De la paille dans les toilettes : l'école de Saint-Hilaire-la-Palud vandalisée dans les Deux Sèvres

Saint-Hilaire-la-Palud, France

A quinze jours de la rentrée, l'école communale de Saint-Hilaire-la-Palud, dans les Deux-Sèvres a été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi. C'est la maire de la commune, Dany Bremaud, stupéfaite, qui a découvert la scène ce lundi matin.

"Ça me dégoûte, ce genre de bêtises me laisse sans voix"

Dans la nuit de lundi à dimanche, plusieurs kilogrammes de pailles ont été déversés dans les sanitaires de l'école au point d'endommager les canalisations de l'établissement. A l'origine, trois bottes de paille avaient été déposées vendredi 9 août dans la cour de récréation pour servir de chicanes lors de la fête du centre de loisirs. Elles avaient ensuite été laissées devant l'établissement pour que l'agriculteur vienne les récupérer après le weekend.

Indignation de la part de la mairie

La maire de la commune, Dany Bremaud ne cache pas aujourd'hui son indignation face à cet acte de vandalisme. Sur notre antenne, elle qualifie cet acte d’inacceptable : "Je vous avoue ma colère, tout cela me parait incohérent et inacceptable, je pense que c'est une bande d’hurluberlues qui n'ont rien d'autre à faire que des bêtises et des bêtises très graves".

La gendarmerie a été dépêchée sur place et une plainte est déposée. Il va désormais falloir nettoyer les locaux, ce qui va engendrer pour la commune d'un peu plus de 1500 habitants, des coûts non prévus initialement.

Des actes de vandalisme réguliers dans la commune

"C'est assez fréquent dans la commune", raconte la maire. "J'ai eu des panneaux de signalisation lors de travaux qui étaient enlevés et déposés devant la mairie, ou des panneaux enlevés dans le Marais et qu'on retrouve au milieu des conches (du Marais)".

"Etre maire devient vraiment compliqué. Ça fait mal au cœur"

"Nous, petite commune, on ne peut plus se permettre d'avoir des dégâts de cette sorte, il y a un moment où on ne peut plus se taire. Nos administrés nous demandent de réparer des trous sur les routes, mais à force de réparer ce genre de bêtises, nos budgets en prennent un coup", conclut Dany Bremaud.